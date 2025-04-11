الامطار تجهّز رحلة الى وسط وجنوب العراق.. وموجة باردة لـ10 أيام

وبحسب بيانات الطقس فانه من المتوقع تجدد موجات الغبار مساء الجمعة وفجر السبت من والمنطقة الغربية وتندفع باتجاه والمثنى بشكل خفيف .وتشير التوقعات إلى "اقتراب حوض بارد باتجاه البلاد يسبب استمرار حالة عدم الإستقرار الجوي تستمر عدة إيام بشكل عشوائي والبداية من مساء الجمعة وصباح السبت، حيث متوقع زخات أمطار عشوائية مصحوبة بنشاط السحب الرعدية ورياح هابطة احياناً على الجنوب وبعض مناطق الوسطى، وتتحسن فرص الأمطار الأثنين القادم على ومناطق وسط البلاد".وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ومن الأحد تعود تقلبات الرياح وتحولها الأثنين الى جنوبية شرقية ثم إلى شمالية غربية نشطة السرعة وعودة موجات الغبار.اما درجات الحرارة فستسجل انخفاضا نتيجة تقدم كتلة هوائية باردة تستمر عدة إيام، تليها موجة باردة أخرى من الأثنين تستمر حتى نهاية الأسبوع متوقع ارتفاع واضح جدا في الحرارة.