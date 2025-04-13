برد ورياح ومطر.. من اليوم إلى الأربعاء

وبحسب بيانات الطقس، فإنه ابتداء من مساء اليوم الاحد تبدأ حالة جوية ممطرة وتستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، وتتأثر مناطق شمال البلاد بالدرجة الأولى بأمطار غزيرة، ثم تتبعها مناطق غرب البلاد بالدرجة الثانية حيث تتأثر بأمطار خفيفة ومتوسطة مع فرص للغزارة، اما بالدرجة الثالثة تتأثر مدن وسط البلاد بأمطار خفيفة ومتوسطة ذات طابع عشوائي.وترتفع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ثم يتبعها انخفاض في الحرارة وعودة الأجواء الباردة واستمرارها حتى نهاية الأسبوع.وتكون الرياح شمالية غربية متقلبة خلال اليومين المقبلين وتكون نشطة السرعة في مدن غرب وشمال البلاد أما مناطق وسط وجنوب البلاد فتتحول فيها الرياح إلى جنوبية شرقية، ثم تنشط خلال يوم الاثنين وتتحول الى شمالية غربية خلال مساء يوم غد الاثنين وتكون نشطة السرعة بهبات تتراوح بين 50 كم إلى 60 كم مما يسبب اثارة الغبار ونشاط العواصف الترابية خلال يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق جنوب البلاد.