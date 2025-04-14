منخفض جوي "غير مألوف" يخبّئ خلفه كتلة باردة.. شتاء جديد في العراق

وبحسب بيانات الطقس التي تتبعتها ، فإن اضطرابات جوية ستشهدها مناطق كافة خلال اليوم الاثنين، حيث ينحدر منخفض قطع في طبقات الجو العليا وهو غير مألوف في هذا الوقت من السنة بحسب المختصين، مما يتسبب بعدم استقرار الاجواء في معظم مدن البلاد خصوصا الاقسام الشمالية والغربية.وتكون الأجواء في المناطق الشمالية والغربية، غائمة جزئيا واحيانا غائمة كلياً مصحوبة بهطول امطار رعدية متفاوتة الغزارة وتصحب بنشاط للعواصف الرعدية، اما الوسطى فتكون فيها الأجواء صافية الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار رعدية تشمل (صلاح الدين وديالى وكربلاء المقدسة) وربما تمتد فرص الامطار لتشمل العاصمة واماكن محدودة من ، اما المناطق الجنوبية فتكون فيها الاجواء صافية ومشمسة ومستقرة.وتبدأ الرياح دافئة جنوبية شرقية ثم تتحول مساء اليوم الى شمالية غربية باردة، لذلك وبينما تصل الحرارة نهار اليوم الى الثلاثينات ولا سيما في بغداد، ستنخفض الحرارة خلال الليلة ويوم غد الثلاثاء نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة تقع خلف المنخفض القطبي مما تتسبب بحدوث انخفاض حاد بدرجات الحرارة.ويستمر انخفاض الحرارة بتسجيل درجات عشرينية في كافة المناطق حتى الجمعة فيما تصل الى الـ13 مئوية في المناطق الغربية والشمالية، ومن مطلع الأسبوع القادم من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في الحرارة.