الامطار تأبى مغادرة العراق رغم حلول الصيف.. والحرارة تجرّب مستويات جديدة

وبحسب تقرير ، فإن الطقس خلال يوم غد الجمعة ولغاية الاحد المقبل، سيشهد أجواء صحوة الى غائمة جزئيا مع تساقط زخات خفيفة في المناطق الشمالية، فضلا عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بعموم البلاد، اما في يوم الاثنين فتتساقط زخات مطرية على الأقسام الوسطى.لكن المناطق الشمالية والغربية ستبقى محافظة على أجواء معتدلة "ومثلجة" في بعض الأقسام خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع غموض بشأن الثلث الأخير من الشهر الحالي حول درجات الحرارة ومدياتها.وبحسب نماذج الطقس العالمية، فإن تراكم الـ15 يوما القادمة تشير الى استمرار هطول الامطار على جميع مناطق تكون النسبة الأكبر من حصة المناطق الشمالية والغربية وقسم من الوسطى.