بوادر الصيف تُقبل مع بقايا آثار الشتاء.. طقس الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بالمنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئي اما في فيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما مع هطول زخات مطر متفرقة في عموم البلاد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، لافتا الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يكون حوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية عدا الأقسام الشرقية منها يكون غائما مع زخات مطر متفرقة على الحدود الشرقية للبلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".