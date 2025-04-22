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الأنواء الجوية: موجة حارة تضرب العراق وهذا موعد ذروتها
أخبار الطقس
2025-04-22 | 10:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تأثر
العراق
بموجة حارة تتصاعد تدريجيا وتبلغ ذروتها الجمعة المقبلة، فيما حذرت من التعرض لأشعة الشمس مباشرة خلال ساعات الظهيرة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "آخر التحديثات الجوية المستلمة من النماذج العددية في
قسم التنبؤ الجوي
، تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مدن
العراق
خلال الأيام المقبلة، خصوصا في مدن الجنوب والوسط، حيث يُتوقع أن تشهد موجة حارة تتصاعد تدريجيا لتبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل".
وأضافت، أن "التنبؤات أن الكتلة الهوائية
الحارة
ستسيطر على أجواء البلاد نتيجة امتداد مرتفع جوي شبه مداري قادم من
شبه الجزيرة العربية
، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في محافظات
البصرة
،
الناصرية
،
ميسان
،
الديوانية
،
النجف
،
كربلاء
،
بابل
،
واسط
، وبغداد".
وتابعت، أن "درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة يتوقع أن تسجل في بعض هذه المناطق مابين (44 - 45) درجة مئوية، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، لكن تبقى ضمن معدلات فصلية مرتفعة نسبياً".
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