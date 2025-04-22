الأنواء الجوية: موجة حارة تضرب العراق وهذا موعد ذروتها

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توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تأثر بموجة حارة تتصاعد تدريجيا وتبلغ ذروتها الجمعة المقبلة، فيما حذرت من التعرض لأشعة الشمس مباشرة خلال ساعات الظهيرة.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "آخر التحديثات الجوية المستلمة من النماذج العددية في ، تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مدن خلال الأيام المقبلة، خصوصا في مدن الجنوب والوسط، حيث يُتوقع أن تشهد موجة حارة تتصاعد تدريجيا لتبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل".

وأضافت، أن "التنبؤات أن الكتلة الهوائية ستسيطر على أجواء البلاد نتيجة امتداد مرتفع جوي شبه مداري قادم من ، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في محافظات ، ، ، ، ، ، ، ، وبغداد".

وتابعت، أن "درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة يتوقع أن تسجل في بعض هذه المناطق مابين (44 - 45) درجة مئوية، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، لكن تبقى ضمن معدلات فصلية مرتفعة نسبياً".