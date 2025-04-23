الحر يشتد والمطر محتمل.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأجواء ستكون صافية عموماً مع ظهور بعض السحب في مناطق الوسط والجنوب، فيما تكون غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة على فترات في مناطق شمال وغرب البلاد"، مشيرا الى ان "الفرص مهيأة لهطول زخات مطر خفيفة ورعدية الطابع في أماكن متفرقة من محافظات وأربيل والسليمانية وكركوك".وتابعت، ان "درجات الحرارة سترتفع في مدن جنوب البلاد، في حين تسجل باقي المدن ارتفاعاً قليل يتراوح بين (43) درجات مئوية لتكون الأجواء حارة نسبيا ساعات ، ومائلة للاعتدال ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى".وأضافت، ان "الطقس في يوم الخميس، على العموم غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في (الأقسام الجبلية منها)"، لافتة الى ان "درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في ".وتابعت، ان "طقس يوم الجمعة، سيميل الطقس فيه الى غائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم إلى صحو احيانا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية الأقسام الجبلية من "، مشيرة الى ان "الرياح على العموم متغيرة الاتجاه تنشط على فترات (30) كم / ساعة مسببه تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن".