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الحرارة تصل الذروة قبل انخفاض مرتقب.. وامطار تزور 6 محافظات
أخبار الطقس
2025-04-24 | 03:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,055 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
من المتوقع ان يشهد
العراق
تصاعدا في درجات الحرارة اليوم الخميس، لتتجاوز حاجز الـ40 مئوية في معظم محافظات البلاد، فيما تشهد مناطق في شمال العراق زخات مطرية محدودة، لكن الخرائط تشير الى انخفاض الحرارة في نهاية الشهر فضلا عن جولة مطرية مطلع الأسبوع المقبل.
وبحسب خرائط الطقس، تشهد مناطق
العراق
اليوم الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للهبات على اماكن مختلفة من شمال وشمال غرب البلاد، فضلا عن فرص متفرقة لهطول زخات امطار على
المرتفعات
الشمالية والشمالية الشرقية، وتشمل
دهوك
وشمال
أربيل
وربما تشمل زخات الأمطار مناطق عشوائية من
الموصل
وكركوك وشمال
السليمانية
وبعض مناطق
الأنبار
.
وتشهد مناطق
الانبار
،
صلاح الدين
،
نينوى
، موجة غبار وتصاعد للأتربة وقد يمتد التأثير حتى يوم الجمعة مع اتساع نطاق الموجة ليشمل مدن ومحافظات أخرى، اما بالنسبة للامطار وفعاليات الثريا والمنخفضات الخماسينية لاتزال نماذج الطقس تشير إلى حالة مركبة ايام السبت والاثنين والثلاثاء.
وتؤكد الخرائط ان موجات الغبار وأنشطة الرياح مستمرة على فترات خلال الأسبوع القادم.
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