الحرارة تصل الذروة قبل انخفاض مرتقب.. وامطار تزور 6 محافظات

وبحسب خرائط الطقس، تشهد مناطق اليوم الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للهبات على اماكن مختلفة من شمال وشمال غرب البلاد، فضلا عن فرص متفرقة لهطول زخات امطار على الشمالية والشمالية الشرقية، وتشمل وشمال وربما تشمل زخات الأمطار مناطق عشوائية من وكركوك وشمال وبعض مناطق .وتشهد مناطق ، ، ، موجة غبار وتصاعد للأتربة وقد يمتد التأثير حتى يوم الجمعة مع اتساع نطاق الموجة ليشمل مدن ومحافظات أخرى، اما بالنسبة للامطار وفعاليات الثريا والمنخفضات الخماسينية لاتزال نماذج الطقس تشير إلى حالة مركبة ايام السبت والاثنين والثلاثاء.وتؤكد الخرائط ان موجات الغبار وأنشطة الرياح مستمرة على فترات خلال الأسبوع القادم.