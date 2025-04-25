أمطار وغبار تسيطران على أجواء العراق مع حرارة منخفضة.. هل عاد الشتاء؟

– محلي

توقعت ، اليوم الجمعة، تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحيانا، والرياح تنشط الى 40 كم بالساعة مسببة تصاعدا لغبار خفيف تتحول في المساء الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".

وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة في الأقسام الشرقية من ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم ".

وتابعت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم العراق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط الامطار خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم العراق".

وبينت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في البلاد ستكون في 43 والبصرة وميسان 42 وبغداد 35 واربيل 32 ودهوك 30 اما 28".











