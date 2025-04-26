وبحسب الخرائط، فإنه من المتوقع أن تشهد مدن البلاد هطول أمطار خفيفة ومتوسطة حيث تتأثر مدن شمال البلاد بأمطار متوسطة تشمل اغلب مدن شمال البلاد، اما مناطق غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط فمن المتوقع ان تتأثر بهطول امطار خفيفة ذات طابع عشوائي.وتنشط العواصف الرعدية خلال الساعات القادمة على مدن شمال وغرب ووسط البلاد وقد تمتد إلى مناطق جنوب البلاد، مع وجود توقعات بان تكون خارج توقعات الامطار، بينما توجد نماذج أخرى تتوقع ان يشهد الجنوب حبات برد.وتشير نماذج طقسية الى انه بحلول مساء اليوم السبت، تزداد فرص العواصف الرعدية على المناطق الجنوبية من نتيجة اقتراب موجة مدارية رطبة من الجنوب الشرقي، حيث من المتوقع أن تشهد مناطق مثل وأجزاء من زخات رعدية متفرقة، بعضها قد يكون غزيراً لفترات قصيرة، مع احتمال لتساقط البَرَد في بعض البؤر النشطة.وتتركز تقلبات ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية نهار السبت خصوصاً في وباقي المناطق الوسطى والمنطقة الغربية تتشكل على اثرها موجات غبار تندفع من بإتجاه مناطق وسط البلاد، وخلال عصر ومساء السبت تتحول الرياح إلى شمالية غربية من والمنطقة الغربية لتندفع موجة الغبار مساء السبت وفجر الأحد باتجاه قرب الحدود اي النجف والمثنى ويستبعد وصولها الي باقي المناطق الجنوبية بسبب استمرار الرياح الجنوبية الشرقية التي تمنع وصول الغبار.اما الحرارة، فتنخفض عدة درجات في الحرارة يشمل والوسطى والغربية وتعود إلى نهايات الـــ30 درجة مئوية في المناطق الوسطى، ومنتصف الـــ30 درجة في الشمال وبداية الـــ30 درجة في غرب ، بينما تشهد مناطق الجنوب انخفاضا طفيفا في الحرارة لتسجل بداية الـــ40 درجة مئوية الأيام القادمة.