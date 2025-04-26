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تلاطم عشوائي لعوامل الطقس.. رياح متعاكسة وغبار وامطار و"حالوب" في الجنوب!

أخبار الطقس

2025-04-26 | 01:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تلاطم عشوائي لعوامل الطقس.. رياح متعاكسة وغبار وامطار و&quot;حالوب&quot; في الجنوب!
2,020 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس، الى تأثر مناطق واسعة من وسط وشمال وغرب البلاد بزخات رعدية مختلفة الشدة وعشوائية، فيما تمتد الى جنوب البلاد مع ساعات المساء، بينما تنخفض درجات الحرارة الى النطاق الثلاثيني.



وبحسب الخرائط، فإنه من المتوقع أن تشهد مدن البلاد هطول أمطار خفيفة ومتوسطة حيث تتأثر مدن شمال البلاد بأمطار متوسطة تشمل اغلب مدن شمال البلاد، اما مناطق غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط فمن المتوقع ان تتأثر بهطول امطار خفيفة ذات طابع عشوائي.

وتنشط العواصف الرعدية خلال الساعات القادمة على مدن شمال وغرب ووسط البلاد وقد تمتد إلى مناطق جنوب البلاد، مع وجود توقعات بان تكون خارج توقعات الامطار، بينما توجد نماذج أخرى تتوقع ان يشهد الجنوب حبات برد.

وتشير نماذج طقسية الى انه بحلول مساء اليوم السبت، تزداد فرص العواصف الرعدية على المناطق الجنوبية من العراق نتيجة اقتراب موجة مدارية رطبة من الجنوب الشرقي، حيث من المتوقع أن تشهد مناطق مثل البصرة وأجزاء من ميسان زخات رعدية متفرقة، بعضها قد يكون غزيراً لفترات قصيرة، مع احتمال لتساقط البَرَد في بعض البؤر النشطة.

وتتركز تقلبات ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية نهار السبت خصوصاً في النجف وباقي المناطق الوسطى والمنطقة الغربية تتشكل على اثرها موجات غبار تندفع من الصحراء بإتجاه مناطق وسط البلاد، وخلال عصر ومساء السبت تتحول الرياح إلى شمالية غربية من الموصل والمنطقة الغربية لتندفع موجة الغبار مساء السبت وفجر الأحد باتجاه الجنوب الغربي قرب الحدود السعودية اي النجف والمثنى ويستبعد وصولها الي باقي المناطق الجنوبية بسبب استمرار الرياح الجنوبية الشرقية التي تمنع وصول الغبار.

اما الحرارة، فتنخفض عدة درجات في الحرارة يشمل المنطقة الشمالية والوسطى والغربية وتعود إلى نهايات الـــ30 درجة مئوية في المناطق الوسطى، ومنتصف الـــ30 درجة في الشمال وبداية الـــ30 درجة في غرب الأنبار، بينما تشهد مناطق الجنوب انخفاضا طفيفا في الحرارة لتسجل بداية الـــ40 درجة مئوية الأيام القادمة.
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