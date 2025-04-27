غبار يجوب الوسط والامطار تشد العزم نحو 5 محافظات.. كيف ستتغير الحرارة؟

وبحسب بيانات الطقس، فإن محافظات والنجف والمثنى موعودة صباح اليوم بموجة غبار بينما تستمر الرياح الجنوبية الشرقية والمتقلبة الإتجاه على وميسان الايام القادمة.وشهدت عدة محافظات في شمال وغرب ووسط البلاد زخات مطرية رعدية، فيما من المتوقع ان تشهد محافظات والديوانية وواسط وديالى وربما ، زخات مطرية نهار اليوم الاحد.وتنخفض درجات الحرارة خلال اليوم الأحد نتيجة تقدم كتلة هوائية معتدلة تتأثر بها مناطق الشمال والمنطقة الغربية، بينما تنخفض عدة درجات في الحرارة على مناطق وسط البلاد لتعود الى الـ 30 درجة مئوية، إما الجنوب تستمر الأجواء حارة نتيجة استمرار الرياح الجنوبية الشرقية وتسجل بداية الـــ40 درجة مئوية.