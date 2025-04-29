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رقعة دائرية في الجنوب "لا تدخلوها" اليوم.. ظاهرة جوية ستحتلها لـ4 ساعات
أخبار الطقس
2025-04-29 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,747 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت بيانات خرائط الطقس، نشاط مطري رعدي متفاوت الشدة يضرب مناطق في وسط وجنوب
العراق
اليوم الثلاثاء، فيما ستشهد رقعة محددة في
جنوب غرب
العراق ظاهرة جوية تتمثل بهطولات مطرية شديدة ورياح متسارعة.
وبحسب بيانات الطقس، فإن مناطق واسعة من
وسط العراق
والفرات الأوسط والجنوب تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء، وتبدأ الحالة بتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء محافظات الوسط والجنوب، مترافقة مع هطولات مطرية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد.
وتشهد الحالة الجوية محافظات
النجف
وكربلاء وبابل والديوانية، وقد تشهد نشاطاً واضحاً للعواصف الرعدية مع فرص لهطول أمطار غزيرة خلال ساعات
النهار
والمساء.
وتكون مناطق وسط
العراق
بما في ذلك العاصمة
بغداد
، مرشحة للتأثر بامطار رعدية متفاوتة الشدة مع نشاط رياح سطحية مثيرة للغبار، اما المناطق الجنوبية كالبصرة وميسان وذي قار والمثنى فتشهد نشاطاً أكبر للعواصف الرعدية مع توقعات لأمطار رعدية غزيرة في بعض الفترات، وارتفاع معدلات البروق.
اما الرياح ستكون نشطة ومثيرة للأتربة والغبار خاصة قبل دخول السحب الرعدية، مع انخفاض نسبي على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.
ويحذر مختصون المناطق الواقعة في بادية
السماوة
وجنوب غرب البلاد من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات، حيث ستشهد تشتتا عاليا في الرياح السطحية مساء يوم غد، كما من المتوقع أن تتعرض هذه المنطقة لتقلبات جوية تتراوح بين هطولات مطرية غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، وذلك يوم الثلاثاء للفترة الممتدة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساءً.
ونصح المختصون المواطنين وسالكي الطرق الخارجية بتوخي الحيطة والحذر، خصوصا في المناطق المفتوحة، نظرا لاحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار.
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