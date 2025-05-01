جيش من المطر والرمال يغزو العراق لـ3 أيام.. عواصف بسرعة سيارة على طريق سريع

وبحسب بيانات ، فإن المنخفض سيتسبب بموجة غبار بين متوسطة الشدة الى كثيفة اعتبارا من اليوم الخميس ولا تنتهي الا يوم السبت المقبل 3 أيار.وفيما يخص اليوم الخميس، فمن المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض على أجواء البلاد تدريجيا اعتبارا من ساعات نهار الخميس، حيث تندفع كتل من السحب من الجهة الغربية، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا ثم غائمة على فترات، تترافق مع تقلبات في إتجاه الرياح وسرعتها، مما يسبب إثارة للغبار وتردي الرؤية والأتربة في عدة مناطق خصوصا الاقسام الغربية من البلاد.وتزداد فرص هطول زخات من الأمطار الرعدية المحلية في مناطق غرب البلاد، مع غزارة أحيانا في مناطق محدودة من غرب وشمال ، ثم تندفع فرص الامطار ليلا بشدة خفيفة نحو مناطق متفرقة من مدن البلاد.اما يوم الجمعة، فيستمر تأثير المنخفض على البلاد، حيث تبقى فرص الأمطار الرعدية واردة في مدن شمال ، إلى جانب استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار، مما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية في بعض المناطق.وفي يوم السبت، يبدأ تأثير المنخفض بالانحسار التدريجي، إلا أن بقايا الغبار تستمر عالقة في الأجواء، خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية، نتيجة استمرار تأثير منخفض آخر هو منخفض ، والذي يساهم في إستمرار تقلبات الرياح، بحسب الراصد الجوي .ووجه المختصون نصائح للعراقيين بتجنب التعرض المباشر للغبار خصوصا الذين يعانون من أمراض تنفسية، وتوخي الحذر اثناء القيادة لسالكي الطرق الخارجية بسبب تقلبات الطقس المفاجئة.