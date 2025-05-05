طقس العراق.. غطاء غباري يزحف بسرعة و4 تحذيرات عاجلة من المرور

وتشير خرائط الطقس الى ان موجة غبار ستؤثر بمناطق واسعة من البلاد صباح اليوم الإثنين نتيجة تحول ونشاط الرياح الشمالية الغربية، مصاحبة لها كتلة هوائية معتدلة تعمل على انخفاض الحرارة.وسيغطي الغبار يغطي معظم المناطق، بشدة مختلفة بين منطقة واخرى ما بين المتوسط والكثيف احيانا، ويزول الغبار تدريجياً ظهر اليوم مع بقاء عوالق غبارية في الأجواء، وربما تتشكل موجات غبار أخرى على بعض المناطق .وتشير خرائط الطقس، الى فرص واردة لزخات أمطار رعدية على أغلب مناطق الشمال وغرب وشمال خلال 24 ساعة القادمة، وقد تشهد مناطق أقصى الجنوب وبادية الى تكونات سحب ممطرة اليوم.من جانبها، حذرت مستخدمي الطرق من موجة الغبار الكثيفة التي دخلت فعليًا، مشيرة الى ان صور الأقمار الصناعية تشير الى نشاط في الرياح السطحية الغربية ما أدى إلى تشكّل موجة غبار كثيفة تسببت بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق، مع احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد.وأضافت المديرية: "نُهيب بجميع مستخدمي الطريق: تخفيف السرعة قدر الإمكان، استخدام الأضواء التحذيرية، ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، التوقف التام في حال انعدام الرؤية".