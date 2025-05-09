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حالة جميلة تشهدها مناطق شمال العراق مع انخفاض في الحرارة
أخبار الطقس
2025-05-09 | 01:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الجمعة، تساقطا للامطار في المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض قليلا منتصف الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفرصة لزخات مطر رعدية في
المنطقة الشمالية
، اما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".
وأضافت أن "يوم الاحد سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في
المنطقة الجنوبية
مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، اما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".
ولفت إلى أن "يوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية، اما الرياح فجنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط على فترات الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد للغبار في مناطق متفرقة من البلاد، بينما ستنخفض الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية".
وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت ستكون في
بغداد
وديالى وكربلاء
المقدسة
40، والانبار وصلاح الدين 39، فيما ستسجل
نينوى
وكركوك 37، ودهوك 33، واربيل 36، والسليمانية 33، وواسط وبابل والنجف
الاشرف
41، والديوانية والمثنى 42، اما ميسان والناصرية 43، والبصرة 44".
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