طقس العراق "يعاند" الصيف: 3 أيام من الحرارة المخفضة.. وامطار في 4 محافظات

وبحسب خرائط الطقس، فإن على موعد مع كتلة هوائية باردة نسبياً تبدأ بالتأثير تدريجياً من مساء الثلاثاء وتشتد يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، ويستمر الانخفاض تدريجياً ليشمل أغلب المناطق بحلول يوم الخميس.ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتوغل منخفض من جهة الغرب وترافقه رياح شمالية غربية أقل حرارة.وتظهر الخرائط نشاطاً ملحوظاً للرياح العالية بالتزامن مع نشاط في التيارات السفلية، ما يزيد من فرص تشكل عاصفة ترابية خصوصاً في غرب العراق ومناطق وامتداداً نحو الوسط، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح بشكل لافت وتكون مثيرة للأتربة والغبار مع تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية.ومن المتوقع ان تتركز هطولات مطرية في المناطق الشمالية وتمتد نحو شمال الشرق، وتشمل اجزاءً من وأربيل ودهوك وربما ، نتيجة لتفاعل الكتلة الباردة مع رطوبة مدارية سطحية قادمة من الجنوب، ما قد يهيئ الظروف لتشكل سحب رعدية ممطرة تكون أكثر نشاطاً فوق المناطق الجبلية والشمالية، بينما تبقى فرص الأمطار محدودة في المناطق الوسطى والجنوبية.