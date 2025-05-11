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طقس العراق "يعاند" الصيف: 3 أيام من الحرارة المخفضة.. وامطار في 4 محافظات
أخبار الطقس
2025-05-11 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,731 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت بيانات خرائط الطقس، اليوم الاحد، عن كتلة هوائية باردة ستتسبب بانخفاض درجات الحرارة في
العراق
ابتداء من شمال وغرب البلاد يوم الثلاثاء المقبل، وتشمل جميع مناطق البلاد وصولا الى الخميس المقبل.
وبحسب خرائط الطقس، فإن
العراق
على موعد مع كتلة هوائية باردة نسبياً تبدأ بالتأثير تدريجياً من مساء الثلاثاء وتشتد يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، ويستمر الانخفاض تدريجياً ليشمل أغلب المناطق بحلول يوم الخميس.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتوغل منخفض
علوي
من جهة الغرب وترافقه رياح شمالية غربية أقل حرارة.
وتظهر الخرائط نشاطاً ملحوظاً للرياح العالية بالتزامن مع نشاط في التيارات السفلية، ما يزيد من فرص تشكل عاصفة ترابية خصوصاً في غرب العراق ومناطق
الأنبار
وامتداداً نحو الوسط، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح بشكل لافت وتكون مثيرة للأتربة والغبار مع تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية.
ومن المتوقع ان تتركز هطولات مطرية في المناطق الشمالية وتمتد نحو شمال الشرق، وتشمل اجزاءً من
نينوى
وأربيل ودهوك وربما
كركوك
، نتيجة لتفاعل الكتلة الباردة مع رطوبة مدارية سطحية قادمة من الجنوب، ما قد يهيئ الظروف لتشكل سحب رعدية ممطرة تكون أكثر نشاطاً فوق المناطق الجبلية والشمالية، بينما تبقى فرص الأمطار محدودة في المناطق الوسطى والجنوبية.
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