حالة "غير مرغوبة" لدى العراقيين خلال اليومين المقبلين

وقال الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وارتفاع في درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في "، مبينة ان طقس بعد غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وارتفاع في درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في ".وذكرت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".