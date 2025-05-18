بعد 4 أيام.. تموز سيحل مبكرًا وحرارة شبه خمسينية في العراق

وبحسب خرائط الطقس فإن الأجواء الصيفية العادية تستمر في عموم مناطق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تسود درجات حرارة معتدلة إلى مرتفعة نسبياً، ولكنها تبقى ضمن المعدلات الموسمية المعتادة لشهر أيار.لكن، في الثلث الأخير من الشهر الحالي وتحديدا منذ 22 أيار قد يشهد العراق ارتفاعا كبيراً وملحوظاً في درجات الحرارة، قد يصل في بعض المناطق الجنوبية والوسطى إلى أكثر من 47 درجة مئوية، مما يشير إلى بداية مبكرة لموجات الحر الشديدة.وتشمل هذه الارتفاعات الكبيرة مناطق واسعة من وسط وجنوب العراق، بما في ذلك ، ، ، ، وكربلاء، مع امتداد التأثير نحو أجزاء من الشمال والغرب أيضاً، فيما يأتي هذا الارتفاع نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض حراري موسمي قادم من ، ترافقه كتل هوائية جافة وساخنة تؤدي إلى تسارع في وتيرة ارتفاع درجات الحرارة.