الطقس يمنح العراق 10 أيام ساخنة ثم "يكسرها" ببداية صيفية "غير معتادة"

وبحسب بيانات الطقس، فإن كتلة هوائية ساخنة بدأت بالتوغل في الاجواء العراقية وسوف يبقى تأثيرها سارياً على مدار ايام الاسبوع الحالي مع توقعات بارتفاع تدريجي ملموس على درجات الحرارة في كافة مدن ومن بينها العاصمة لتصل درجات الحرارة العظمى على اثر ذلك الى اوائل ومنتصف الاربعينيات في وسط وجنوبي البلاد واقل من ذلك شمال وغرب البلاد.وتشير مخرجات بيانات الطقس، الى أن العراق على موعد مع بداية صيف أقل حدة من المعتاد خلال أول عشرة أيام من يونيو، حيث تُظهر التوقعات الجوية انحرافًا حراريًا سلبيًا على معظم مناطق البلاد، خصوصًا في الوسط والجنوب، مما يعني أن درجات الحرارة ستكون دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، وقد تكون الأجواء نهارًا أقل حرارة من المعتاد مع ليالٍ نسبيًا.ويعود السبب بذلك إلى تواجد أنظمة ضغط معتدلة وضعيفة التأثير على العراق، كما لا توجد إشارات واضحة على نشاط موجات حر شديدة خلال الثلث الأول من الشهر، بينما تبقى فرص ارتفاع الحرارة لاحقًا واردة، إلا أن الصورة العامة حتى الآن لا تظهر أي نشاط حراري عنيف خلال النصف الأول من يونيو.وقول المختصون ان هذا الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة قد ينعكس إيجابًا على راحة السكان ويقلل من الضغط على منظومات الكهرباء خلال فترة عادةً ما تكون صعبة من كل عام.