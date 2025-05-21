كتلة باردة في العراق خلال أيام.. أجواء لطيفة غير معتادة تكسر الصيف

وبحسب بيانات الطقس فإن انخفاضا حراريا مرتقب في أجواء خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع قيم طبقة 500 مليبار، حيث تشير الخرائط الجوية إلى وجود حوض بارد يتمركز غرب المنطقة ويمتد تأثيره تدريجياً نحو العراق.وتشير البيانات الى ان هذا الحوض العلوي سيؤدي إلى انخفاض واضح في قيم الارتفاع الجغرافي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وهي دلالة مباشرة على وجود تبريد علو، و يُتوقع أن ينعكس بشكل ملموس على درجات الحرارة السطحية.وسيجعل هذا التأثير الأجواء أكثر اعتدالاً من المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة، حيث تنخفض درجات الحرارة خصوصاً في ساعات الليل والصباح الباكر لتسود أجواء معتدلة في بعض المناطق، وخاصة شمال ووسط البلاد، مع إمكانية امتداد هذا التراجع الحراري نحو الجنوب لاحقاً.وتقول التوقعات ان هذا التأثير سيؤدي الى انخفاض الحرارة بين 1 الى 3 درجات مئوية وسيمتد خلال الفترة بين 29 أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.