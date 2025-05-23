المنطقة تراقب "إعصار بحر العرب".. وتأثير حتمي سيصل العراق

وبحسب المختصين، فإن التي تحدث بالمحيط أو حتى لو كانت بعيدة عن ، لكنها ممكن أن تؤثر على العراق بشكل غير مباشر، فعندما تحدث هذه الأعاصير القوية ستتغير حركة الرياح وتوزيع الضغط الجوي وهذا يجعل الطقس لدينا يتبدل فجأة لنشاهد فجأة حر شديد ومفاجئ او برودة غريبة لا تتطابق مع وقتها.والسبب في ذلك بحسب مختصين، هو أن تأثيرات هذه الأعاصير يمتد على الأجواء العامة للمنطقة ومن بينها العراق لكونها متأثر بالمنظومة الجوية حتى لو كان الإعصار بعيدا لكنه يغير اتجاهات الرياح ويسحب الكتل الهوائية من مكان لمكان.وتقول المراصد العربية انه اذا استمرت الظروف المناخية الملائمة لتطور الاضطراب، فقد نكون أمام أول حالة مدارية لموسم 2025 في بحر العرب، وهذا يعني زيادة احتمالات تشكل منخفض مداري عميق أو عاصفة مدارية، ما قد يؤثر على أجزاء من الهند أو أو ، خاصة إن تسارعت سرعة الرياح واتسعت رقعة الضغط المنخفض.وعلى صعيد العراق، فابتداء من يوم غد السبت تبدأ كتل باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة في عموم مدن البلاد مع نشاط الرياح الشمالية الغربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما تعود الكتل الباردة من جديد نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.