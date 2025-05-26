الربيع سيعود في العراق.. انقلاب حراري وهبوط مفاجئ في الدرجات المئوية

وبحسب خرائط الطقس فإن هناك توقعات بنزول منخفض جوي عبر البحر المتوسط تصاحبه كتلة هوائية معتدلة نهاية الأسبوع الحالي بعد أجواء لاهبة شهدها خلال الأسبوع الماضي، حيث تنخفض الحرارة بوضوح لتعود الى نهاية الدرجات الثلاثينية المئوية في المناطق الوسطى وبداية الأربعين في الجنوب، بينما يكون التأثير اكبر في الشمال والمنطقة الغربية حيث تعود الأجواء الربيعية هناك.يتزامن هذا النشاط مع رياح البوارح الشمالية الغربية التي تتسبب بموجات غبار وسط توقعات بتكرر موجات الغبار هذا العام نتيجة ضعف الموسم المطري وتفكك التربة.ويصف مختصون التطور في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي والذي يوافق نهاية الشهر أيضا، بأنه "انقلاب حراري"، وهو حالة جوية طبيعية تحدث عندما تتغير درجات الحرارة بشكل سريع وملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة، عادةً في غضون يوم أو يومين، ولا يعبر المصطلح هذا عن "مبالغة في الوصف".فبينما تعيش البلاد حاليا تحت تأثير منظومة جوية حارة وجافة تسيطر على أغلب المناطق، مما أدى إلى ارتفاع واضح في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، فإنه في نهاية الشهر وتحديداً في يوم 29 مايو، من المتوقع أن تندفع كتلة هوائية معتدلة نحو البلاد، تؤثر أولاً وبشكل مباشر على المناطق الغربية والشمالية، فبينما تسجل مدينة حاليا درجات حرارة صغرى مرتفعة لكن مع دخول الكتلة المعتدلة ستنخفض بشكل حاد لتقترب من 12 درجة مئوية، ما يُعد فرقاً كبيراً خلال يومين فقط، وهذا ما يُطلق عليه فعلياً "انقلاب حراري".