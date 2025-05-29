الربيع يعود للعراق 7 أيام.. يقتحمه يوم ساخن واحد

وبحسب بيانات الطقس، فإنه ابتداء من اليوم الخميس بدأ الانخفاض المتوقع في الحرارة بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة تعمل على انخفاض الحرارة خصوصاً المناطق الشمالية والمنطقة الغربية ويشمل الانخفاض مناطق وسط البلاد.اما مناطق الجنوب فيشملها الانخفاض نهار اليوم لكن بشكل قليل جدا ويزداد الانخفاض في كافة المناطق يوم الجمعة وعودة الأجواء الربيعية خصوصاً في المساء وساعات الصباح الأولى، بحسب راصدين جويين.وسيكون الفارق الحراري كبير جدا ظهر اليوم الخميس بين غرب حيث موقع تسلل الكتلة الهوائية، وبين مناطق الجنوب، حيث سيكون الفرق بالحرارة يبلغ 18 درجة مئوية وذلك بسبب قرب مناطق غرب من الكتلة المعتدلة.وسيستمر انخفاض الحرارة لـ3 أيام ابتداء من اليوم الخميس، حيث تسجل العاصمة اليوم درجة عظمى تبلغ 38 مئوية فقط، فيما ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، وبعده الإثنين تنخفض قليلاً، والثلاثاء القادم تنخفض درجات الحرارة مجدداً وتستمر أربعة أيام.