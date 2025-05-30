الأنواء الجوية: "حالة غير مرحب بها" في العراق الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وارتفاع في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطة والشمالية وقليلا في "، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع على العموم أيضا".وأضاف ان طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرا الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد".