الكتلة الباردة غادرت العراق وستأتي شقيقتها بعد يومين.. كيف ستكون أجواء العيد؟

وبحسب خرائط الطقس فإن الكتلة الهوائية المعتدلة التي عملت على انخفاض الحرارة عبرت من ، وسيحل محلها اليوم السبت كتلة حارة نسبياً لتعود درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية جنوباً وبداية الــ 40 مئوية في مناطق وسط البلاد وبشكل اقل في باقي المناطق".وتشير خرائط الطقس الى انه ابتداء من يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، سيشهد العراق نزول كتلة معتدلة أخرى وانخفاض الحرارة مجدداً وتستمر لغاية الآيام الأولى من ، اما فيما يخص طقس عيد الأضحى ذاته فلا تزال النماذج تختلف بخصوص الاسبوع الثاني من الشهر الجديد والذي يصادف ايام العيد الأضحى، فقد تسيطر حرارية على أجواء البلاد أو تكون الأجواء اقل حرارة وأكثر اعتدالا".وعموما، ستكون الرياح بشكل عام شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مع تقلبات وتحول الرياح إلى جنوبية شرقية على بادية الجنوب والمنطقة الغربية والشمال، وتعود الرياح الشمالية الغربية هناك يوم الأحد ومن الأثنين والثلاثاء متوقع نشاط الرياح البوارح الشمالية الغربية من العاصمة نزولاً بإتجاه الجنوب مع فرصة للغبار .