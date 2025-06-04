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أمطار سريعة خلال ساعات في "آخر أيام الاستراحة".. وموعد لـ"أقوى موجة حارة" خمسينية
أخبار الطقس
2025-06-04 | 01:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,141 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يبدو ان
العراق
يعيش اخر 10 أيام من الأجواء اللطيفة او القابلة للتحمل، حيث تشير بيانات الطقس الى موجات ساخنة بدءًا من
منتصف
الشهر الحالي وقد تصل درجات الحرارة الى 53 مئوية في بعض المحافظات ولاسيما
بغداد
وواسط والبصرة وميسان.
وبحسب بيانات الطقس فإن التوقعات تشير إلى تجدد نشاط محدود للرياح الشمالية الغربية اليوم الأربعاء خصوصاً
المنطقة الغربية
ومناطق وسط وجنوب البلاد مع فرصة للغبار، كما من المتوقع حدوث تقلبات وتحول الرياح إلى جنوبية شرقية مطلع الأسبوع القادم، مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب.
ومن المتوقع ان تسجل فرص أمطار رعدية خلال 24 ساعة القادمة تتأثر بها مناطق أقصى الشمال
الموصل
دهوك واربيل والسليمانية خصوصاً في
المرتفعات الجبلية
.
وبحسب المختصين فإن انخفاض الحرارة يستمر خلال الايام القادمة نتيجة نزول كتلة هوائية معتدلة حتى الجمعة ثم ترتفع تدريجياً، قد تتجاوز
منتصف
الـ 40 درجة مئوية منتصف الأسبوع القادم .
وتشير خرائط الطقس الى انه رغم البداية المعتدلة التي ميّزت الأيام الأولى من شهر حزيران، إلا أن الأجواء على وشك أن تنقلب كلياً مع اقتراب منتصف الشهر، حيث تُظهر التوقعات الجوية دخول موجة حر شديدة واسعة التأثير، تعتبر من أقوى الموجات المتوقعة لهذا الصيف حتى الآن.
وابتداءً من منتصف الشهر، تبدأ درجات الحرارة بالصعود التدريجي، لتبلغ ذروتها يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث تشير النماذج العددية إلى تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتجاوز 50 مئوية في عدد من المناطق، وتلامس حاجز 52 إلى 53 مئوية في بعض الأماكن.
وتكون مناطق مثل
بغداد
،
البصرة
،
العمارة
،
الكوت
، والناصرية في قلب التأثير، في حين تصل الحرارة في محافظات غرب
العراق
وشماله إلى مستويات عالية أيضاً، رغم أنها قد تكون أقل نسبياً من الجنوب والوسط.
وتأتي الموجة
الحارة
نتيجة امتداد منخفض حراري قوي مدعوم برياح قارية جافة وساخنة، ما يُعزز من الشعور بالإجهاد الحراري ويفرض تحديات إضافية على منظومات الكهرباء والمياه. الأجواء ستبقى مستقرة وصافية، لكن بدرجات حرارة لا تُطاق خلال ساعات
النهار
، وليل شديد الدفء في معظم المدن.
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