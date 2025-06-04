وبحسب بيانات الطقس فإن التوقعات تشير إلى تجدد نشاط محدود للرياح الشمالية الغربية اليوم الأربعاء خصوصاً ومناطق وسط وجنوب البلاد مع فرصة للغبار، كما من المتوقع حدوث تقلبات وتحول الرياح إلى جنوبية شرقية مطلع الأسبوع القادم، مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب.ومن المتوقع ان تسجل فرص أمطار رعدية خلال 24 ساعة القادمة تتأثر بها مناطق أقصى الشمال دهوك واربيل والسليمانية خصوصاً في .وبحسب المختصين فإن انخفاض الحرارة يستمر خلال الايام القادمة نتيجة نزول كتلة هوائية معتدلة حتى الجمعة ثم ترتفع تدريجياً، قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية منتصف الأسبوع القادم .وتشير خرائط الطقس الى انه رغم البداية المعتدلة التي ميّزت الأيام الأولى من شهر حزيران، إلا أن الأجواء على وشك أن تنقلب كلياً مع اقتراب منتصف الشهر، حيث تُظهر التوقعات الجوية دخول موجة حر شديدة واسعة التأثير، تعتبر من أقوى الموجات المتوقعة لهذا الصيف حتى الآن.وابتداءً من منتصف الشهر، تبدأ درجات الحرارة بالصعود التدريجي، لتبلغ ذروتها يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث تشير النماذج العددية إلى تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتجاوز 50 مئوية في عدد من المناطق، وتلامس حاجز 52 إلى 53 مئوية في بعض الأماكن.وتكون مناطق مثل ، ، ، ، والناصرية في قلب التأثير، في حين تصل الحرارة في محافظات غرب وشماله إلى مستويات عالية أيضاً، رغم أنها قد تكون أقل نسبياً من الجنوب والوسط.وتأتي الموجة نتيجة امتداد منخفض حراري قوي مدعوم برياح قارية جافة وساخنة، ما يُعزز من الشعور بالإجهاد الحراري ويفرض تحديات إضافية على منظومات الكهرباء والمياه. الأجواء ستبقى مستقرة وصافية، لكن بدرجات حرارة لا تُطاق خلال ساعات ، وليل شديد الدفء في معظم المدن.