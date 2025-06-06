طقس العراق خلال أيام عيد الأضحى

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً الى غائم جزئي في مع تساقط أمطار خفيفة رعدية في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت، كالتالي: وديالى 42 درجة، والسليمانية ودهوك 36، وأربيل 38، ونينوى 39، وكركوك 40 والانبار 41، وكربلاء وبابل وواسط والديوانية والمثنى والبصرة 43، والنجف الأشرف وميسان وذي قار 44".وأضاف، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في الجنوبية"، لافتا إلى، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة رعدية في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وبين، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".