أسبوع مضطرب بالغبار والامطار يسبق أول موجة خمسينية بالعراق

ويقول راصدون جويون ان أجواء ستكون حارة بشكل عام الأيام القادمة بحسب ما تشير له معظم خرائط الطقس، مع تقلبات حركة الرياح وتحولها إلى جنوبية شرقية مساء اليوم الأحد، ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية في وميسان وتستمر حتى الجمعة ثم تعود الرياح الشمالية الغربية.وتشير التوقعات الى ان يوم غد الاثنين وبعده الثلاثاء، سيقترب منخفض سطحي يسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية مساء الأثنين والثلاثاء بحركة دورانية مع حركة المنخفض السطحي عكس عقارب الساعة، على المناطق الوسطى والجنوبية.وهذا النشط من المتوقع ان يسبب إثارة الغبار مع فرصة للسحب العالية على مناطق الوسطى والجنوبية واقصى الشمال، وفرص أمطار متوقعة على مرتفعات ودهوك وشمال مصحوبة بنشاط السحب الرعدية هناك، وفرصة تطور السحب في باقي المناطق ضعيفة جدا.وتتضارب خرائط التنبؤات الجوية حول المنخفض الخماسيني هذا، بين من يقول انه سكون وبلا امطار، وبين النموذج الذي لايزال يتوقع سقوط امطار في وسط وجنوب العراق.وتشير التوقعات إلى موجة حر الشهر الجاري قد تتجاوز الـ 50 درجة مئوية جنوباً وبشكل اقل في باقي المناطق الوسطى والشمالية.