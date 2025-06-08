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أسبوع مضطرب بالغبار والامطار يسبق أول موجة خمسينية بالعراق
أخبار الطقس
2025-06-08 | 01:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,779 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى اضطراب في طقس الأسبوع الجاري والذي ينتهي مع حلول
منتصف
الشهر، حيث من المتوقع ان تشهد مناطق عديدة عواصف غبارية وأخرى موجات مطرية متفاوتة، قبل دخول اول موجة حارة خمسينية لاجواء
العراق
مع انتهاء الأسبوع.
ويقول راصدون جويون ان أجواء
العراق
ستكون حارة بشكل عام الأيام القادمة بحسب ما تشير له معظم خرائط الطقس، مع تقلبات حركة الرياح وتحولها إلى جنوبية شرقية مساء اليوم الأحد، ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية في
البصرة
وميسان وتستمر حتى الجمعة ثم تعود الرياح الشمالية الغربية.
وتشير التوقعات الى ان يوم غد الاثنين وبعده الثلاثاء، سيقترب منخفض سطحي يسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية مساء الأثنين والثلاثاء بحركة دورانية مع حركة المنخفض السطحي عكس عقارب الساعة، على المناطق الوسطى والجنوبية.
وهذا النشط من المتوقع ان يسبب إثارة الغبار مع فرصة للسحب العالية على مناطق الوسطى والجنوبية واقصى الشمال، وفرص أمطار متوقعة على مرتفعات
أربيل
ودهوك وشمال
السليمانية
مصحوبة بنشاط السحب الرعدية هناك، وفرصة تطور السحب في باقي المناطق ضعيفة جدا.
وتتضارب خرائط التنبؤات الجوية حول المنخفض الخماسيني هذا، بين من يقول انه سكون
جافا
وبلا امطار، وبين النموذج
الكندي
الذي لايزال يتوقع سقوط امطار في وسط وجنوب العراق.
وتشير التوقعات إلى موجة حر
منتصف
الشهر الجاري قد تتجاوز الـ 50 درجة مئوية جنوباً وبشكل اقل في باقي المناطق الوسطى والشمالية.
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