موجة حارة لـ3 أيام في العراق تتبعها موجة باردة.. وأمطار غزيرة على دجلة والفرات

وبحسب بيانات الطقس فانه ابتداء من اليوم الجمعة تبدأ كتلة هوائية حارة اعمالها في ويزداد ويزداد الإرتفاع من السبت وحتى الاثنين فيما من المتوقع تسجيل درجات حرارة خمسينية في مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد.وينصح المختصون بعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، مع شرب كميات كافية من السوائل، وعدم ترك أسطوانة الغاز تحت أشعة الشمس، او العطورات في السيارة او أي مواد قابلة للاشتعال، فضلا عن لبس الألوان الفاتحة بدل الغامقة، وعدم ترك الأطفال في السيارة والنوافذ مغلقة.وتشير التوقعات الى تراجع موجة الحر قليلاً من الثلاثاء القادم وتستمر حتى نهاية الأسبوع، تتبعها أجواء صيفية طبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.وتؤكد النماذج العالمية للطقس ان العراق مقبل على انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من الأسبوع المقبل وسيكون الانخفاض أكثر وضوحاً في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، إذ من المنتظر أن تسجل هذه المناطق درجات حرارة أقل من المعدل بدرجتين إلى أربع درجات مئوية، مع أجواء أقل حرارة مقارنة بالأيام السابقة.وفي سياق منفصل، تشهد مناطق جنوب حيث منابع نهري والفرات امطارا غزيرة جدا لليوم الثاني على التوالي، مصحوبة بسحب رعدية كثيفة ونشاطات جوية واضحة، فيما تعد هذه الأمطار من النوع الذي يُسهم عادة في تغذية النهرين وزيادة منسوب المياه فيهما.