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موجة حارة خمسينية "تستفحل" في العراق.. وأيام باردة "تقتلها قريبًا"
أخبار الطقس
2025-06-15 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,563 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى دخول
العراق
في موجة حارة ابتداء من اليوم الاحد ولغاية بعد غد الثلاثاء، حيث يتم تسجيل حرارة خمسينية في 3 محافظات و49 و48 و47 في 8 محافظات أخرى.
وبحسب خرائط الطقس، فإن موجة حارة ورطوبة نسبية مرتفعة تتأثر بهما أغلب مناطق البلاد اليوم الأحـد، وتبلغ درجات الحرارة الخمسينات جنوبا واقل بقليل في بقية مدن البلاد .
واظهرت بيانات
هيئة الانواء الجوية
ان محافظات
ميسان
وذي قار والبصرة تسجل درجات حرارة تبلغ 50 مئوية، فيما تكون 49 في
المثنى
والديوانية وواسط، و48 في
النجف
وبابل وكربلاء، و47 في
ديالى
وبغداد، و45 في
صلاح الدين
ودرجات اقل في باقي المحافظات.
واعتبارا من يوم غد الإثنين يبدأ انحسار الموجتين بداية من مناطق غرب وشمال البلاد حيث يطرأ فيهما انخفاض بدرجات الحرارة ثم يشمل الانخفاض مدن الوسط والفرات الاوسط وأخيرا الجنوب وتعود الحرارة لمعدلاتها العامة في حين تتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار .
وفي يوم الثلاثاء يتعمق الانخفاض اكثر، في معظم مناطق
العراق
ويتم تسجيل تراجع لافت في الحرارة مقارنة بالمعدلات العامة لهذا الوقت من السنة.
تمتد الكتلة الهوائية الباردة نسبياً من بلاد
الشام
لتؤثر على أجواء العراق، وتجلب معها تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتصل في بعض المناطق إلى أقل من المعدلات الطبيعية بعدة درجات مئوية.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الأجواء المعتدلة لعدة أيام قبل أن تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
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