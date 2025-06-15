موجة حارة خمسينية "تستفحل" في العراق.. وأيام باردة "تقتلها قريبًا"

وبحسب خرائط الطقس، فإن موجة حارة ورطوبة نسبية مرتفعة تتأثر بهما أغلب مناطق البلاد اليوم الأحـد، وتبلغ درجات الحرارة الخمسينات جنوبا واقل بقليل في بقية مدن البلاد .واظهرت بيانات ان محافظات وذي قار والبصرة تسجل درجات حرارة تبلغ 50 مئوية، فيما تكون 49 في والديوانية وواسط، و48 في وبابل وكربلاء، و47 في وبغداد، و45 في ودرجات اقل في باقي المحافظات.واعتبارا من يوم غد الإثنين يبدأ انحسار الموجتين بداية من مناطق غرب وشمال البلاد حيث يطرأ فيهما انخفاض بدرجات الحرارة ثم يشمل الانخفاض مدن الوسط والفرات الاوسط وأخيرا الجنوب وتعود الحرارة لمعدلاتها العامة في حين تتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار .وفي يوم الثلاثاء يتعمق الانخفاض اكثر، في معظم مناطق ويتم تسجيل تراجع لافت في الحرارة مقارنة بالمعدلات العامة لهذا الوقت من السنة.تمتد الكتلة الهوائية الباردة نسبياً من بلاد لتؤثر على أجواء العراق، وتجلب معها تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتصل في بعض المناطق إلى أقل من المعدلات الطبيعية بعدة درجات مئوية.ومن المتوقع ان تستمر هذه الأجواء المعتدلة لعدة أيام قبل أن تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً خلال الأسبوع الأخير من الشهر.