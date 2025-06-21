أسبوع صيفي "مريح" على العراق.. ولكن: "غليان" فوق أوروبا سيشعل المنطقة

وتقول مراصد الطقس ان الأيام الخمسة القادمة تبشر باجواء صيفية معتدلة مقارنةً بالمعدلات المعتاد عليها بهذا الوقت من السنة، مع انعدام أي إشارات على وجود موجات حر قاسية أو ارتفاعات خطيرة بالحرارة، حيث يوحي الوضع العام براحة نسبية خصوصا بمدن الوسط والجنوب، مثل ، ، والناصرية، حيث تكون درجات الحرارة قريبة من المعدل الطبيعي، دون تطرف او "هبات نار" مفاجئة.اما في الشمال والغرب مثل والانبار تكون الأجواء اكثر لطفا حيث تتاثر بتيارات هوائية معتدلة قادمة من الشمال تساعد بخفض درجات الحرارة، لكن الرطوبة قد تكون مزعجة خاصة بالمناطق الداخلية، لكن بشكل عام دخل بأسبوع صيفي مستقر ومعتدل.اما ما يحصل في أوروبا فيصفه المختصون بان غير طبيعي، حيث توجد موجة حر ضخمة جداً داخلة من جهة وضربت نصف القارة بقوة، على ارتفاع 1500 متر عن سطح الأرض، ومن المتوقع ان ترفع درجات الحرارة اكثر من 10 درجات عن المعدل الطبيعي وهي زيادة مهولة نتيجة اضطراب كبير بالجو.وستكون ، بولندا، ، ، وصولاً حتى ودول الشمال، داخل خارطة حمراء قاتمة السخونة التي تستمر من يوم الاحد المقبل وتتصاعد تدريجيا ما يعني انها قد تشهد درجات حرارة سطحية تتجاوز الـ40 في بعض المناطق السفلية هناك.وقد يكون لهذه الموجة تأثير على منطقتنا بتصعيد حراري متأخر خصوصا في وشمال والعراق خلال الأيام القادمة، مما يرفع الحرارة تدريجياً وخاصة بالنهار، ويصنع فروقات ضئيلة بالحرارة بين الليل والنهار وهذا يزيد من الضغط على الناس والزرع وحتى البنية التحتية.