مفاجأة لطقس العراق.. الربيع سيعود في تموز!

وبحسب خرائط الطقس وراصدي الانواء الجوية، فإن "شهر تموز المقبل سيكون بمثابة شهر نيسان، حيث ان كتلة معتدلة قادمة ستجعل الأجواء ربيعية في ذروة الصيف".ومن المتوقع ان يكون الانخفاض بفارق 4-5 درجات وسط البلاد وشماله وغربه و بدرجتين الى ثلاث جنوبا، حيث يتوقع ان تسجل مناطق واسعة بداية تموز حرارة في نهاية الـ 30 مئوية واقل من معدلاتها الطبيعية بعدة درجات واجواء ليلا، ويستمر هذا الانخفاض لمدة أسبوع، ومن الممكن ان ترتفع الحرارة ، لكن عموما حتى 15 يوما القادمة لا توجد موجات حارة.ويحدث هذا الانكسار بالحرارة نتيجة كتلة باردة بطابع شبه قطبي قادمة من شمال شرق أوروبا، وستؤثر على شمال ووسط وتخلق أجواء غير معتادة في هذا التوقيت من السنة، حتى خلال ساعات .