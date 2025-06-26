منخفض "عنيف الأمطار والحالوب" بحلول تموز.. ما حصة العراق منه؟

وبحسب بيانات الرصد الجوي، فإن على موعد مع حالة جوية قوية ونادرة من نوعها، حيث يتكوّن منخفض جوي عميق يتمركز غرب تركيا، ويدفع بكتل هوائية رطبة قادمة من البحر، تلتقي مع هواء بارد نازل من الشمال، مما يتسبب باضطراب جوي قوي جداً.وستكون السماء ملبّدة بسحب رعدية كثيفة، وهطولات مطرية غزيرة جداً متوقعة تتجاوز المعدلات الطبيعية، مما قد تتسبب بسيول جارفة وفيضانات سريعة خاصةً بالمناطق الغربية والوسطى من تركيا.وتكون العواصف الرعدية قوية ومستمرة، كما سيضرب البرق والرعد بشكل متكرر، فضلا عن نشاط واضح بالرياح وأحياناً تساقط للبرد.ويقول المختصون ان الوضع يحتاج الى الحذر الشديد وخصوصاً لسكان المناطق المنخفضة أو القريبة من الأنهُر، لأن غزارة الأمطار ممكن ان تسبب انزلاقات طينية أو مشاكل بالبنى التحتية، كما ان السلطات المحلية في مطالبة برفع درجة الاستعداد، لأن الأيام القادمة تحمل حالة طقس عنيف وغير مألوف بهذه الفترة من السنة.وعموما يشهد العراق انخفاضا بدرجات الحرارة ابتداء من مطلع تموز ولغاية أسبوع، ما يعني ان الأسبوع الأول من تموز سيكون "ربيعيًا" بحسب خرائط الطقس.