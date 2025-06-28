لحظات نادرة.. العراق "أزرق" وخارج خارطة اللهب الحمراء في تموز (صورة)

وبحسب نماذج توقعات الطقس، فإنه سيتم تسجيل المزيد من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم السبت وغد الاحد وبعد غد الاثنين، لتتجاوز درجات الحرارة الـ50 مئوية في العديد من مناطق وسط وجنوب ، وذلك بسبب اشتداد المرتفع الجوي الشبه مداري وتقدم كتلة هوائية حارة.بعد ذلك، ومع اول يوم حلول تموز الثلاثاء المقبل، بل وابتداء من ساعات الاثنين، تشير التوقعات الى نزول كتلة هوائية معتدلة الحرارة، تبدأ على وتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية بداية شهر تموز، اي من الثلاثاء بفارق 5 درجات تقريبا تستمر عدة أيام.ويقول الراصدون الجويون، ان التوقعات تشير الى انه من يوم 30 حزيران ولغاية 7 تموز، سيكون العراق داخل تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة بالحرارة بشكل واضح، خصوصاً بالمناطق الوسطى والجنوبية، حيث يكون الجو ألطف من المعتاد، ومن الممكن ان تكون درجات الحرارة أقرب للثلاثينات العالية بدل الأربعينات التي يعتاد عليها العراق، وهي حالة نادرة بداية تموز في العراق، وفرصة لالتقاط الانفاس قبل عودة الموجات النارية.وعموما، ليس الأسبوع الأول من تموز فحسب، بل ان النصف الأول من تموز لاتوجد مؤشرات على تطرف درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مع امال بان يستمر الامر حتى نهاية تموز.