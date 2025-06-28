طقس العراق.. تحذير من ارتفاع الحرارة خلال يومين

وجاء في تقرير للهيئة، "ارتفاع درجات الحرارة يومي الأحد ونهار الاثنين، ومدن الجنوب هي الأكثر تأثرا حيث تصل الى 50 مئوية نتيجة تأثير منخفض حراري سطحي".

وأضاف التقرير "اعتبارا من ليل الإثنين، فستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وعودة الأجواء صيفية اعتيادية مع درجات حرارة دون المعدل العام لعدة ايام"، واوصى بـ"تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل".

أدناه نص التقرير..