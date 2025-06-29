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قلب موازين الطقس.. أوروبا "مشتعلة" والعراق يعيش تموزا ربيعيا
أخبار الطقس
2025-06-29 | 01:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تعيش بعض المناطق العراقية، ذروة الأجواء شديدة الحرارة اليوم الاحد وغد الاثنين، قبل ان تقتحم كتلة هوائية معتدلة أجواء
العراق
الموعود ببداية مثيرة في تموز بدرجات حرارة ربيعية، بينما تشتعل قارة أوروبا سخونة.
وبحسب خرائط الطقس، فإن أجواء شديدة الحرارة تعيشها البلاد ذروتها الأحد والأثنين، فيما والتوقعات إلى تقدم كتلة هوائية معتدلة من الأثنين تبدأ بالتأثير على غرب
الأنبار
، وتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية الثلاثاء مع نشاط الرياح الشمالية الغربية من
واسط
نزولاً بإتجاه
ميسان
وذي قار والبصرة وفرص للغبار.
بالمقابل، تضرب أوروبا موجة حر غير طبيعية، حيث ان درجات حرارة متطرفة تضرب المدن هنالك بينما يجلس
العراق
والشرق الأوسط بعيدين عن هذه الموجة.
وفي
فرنسا
تحديدا تشير التوقعات إلى ان درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ 16 إلى 18 درجة مئوية، بينما
ألمانيا
،
بلجيكا
، وسويسرا ستتجاوز فيها المعدلات بـ 14 إلى 15 درجة، ما يعني ان مناطق باوروبا ستكون درجة الحرارة فيها 40 مئوية، بينما حتى الـ30 مئوية هو رقم غير معتاد هناك وهذا يعد وضعا خطيرا بالنسبة للسكان فيما بدأت السلطات تنبه الناس وتحذرهم من ضربات الشمس والجفاف ومشاكل الكهرباء.
اما العراق، فيمر حاليا بأجواء طبيعية أو أقل من الطبيعي وهو شي
نادر
بداية تموز، لكن الكتلة المعتدلة لن تدوم، وسط توقعات ان الحر الساخن جدا سيأتي الى العراق ربما في النصف الثاني من تموز.
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