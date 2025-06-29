قلب موازين الطقس.. أوروبا "مشتعلة" والعراق يعيش تموزا ربيعيا

وبحسب خرائط الطقس، فإن أجواء شديدة الحرارة تعيشها البلاد ذروتها الأحد والأثنين، فيما والتوقعات إلى تقدم كتلة هوائية معتدلة من الأثنين تبدأ بالتأثير على غرب ، وتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية الثلاثاء مع نشاط الرياح الشمالية الغربية من نزولاً بإتجاه وذي قار والبصرة وفرص للغبار.بالمقابل، تضرب أوروبا موجة حر غير طبيعية، حيث ان درجات حرارة متطرفة تضرب المدن هنالك بينما يجلس والشرق الأوسط بعيدين عن هذه الموجة.وفي تحديدا تشير التوقعات إلى ان درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ 16 إلى 18 درجة مئوية، بينما ، ، وسويسرا ستتجاوز فيها المعدلات بـ 14 إلى 15 درجة، ما يعني ان مناطق باوروبا ستكون درجة الحرارة فيها 40 مئوية، بينما حتى الـ30 مئوية هو رقم غير معتاد هناك وهذا يعد وضعا خطيرا بالنسبة للسكان فيما بدأت السلطات تنبه الناس وتحذرهم من ضربات الشمس والجفاف ومشاكل الكهرباء.اما العراق، فيمر حاليا بأجواء طبيعية أو أقل من الطبيعي وهو شي بداية تموز، لكن الكتلة المعتدلة لن تدوم، وسط توقعات ان الحر الساخن جدا سيأتي الى العراق ربما في النصف الثاني من تموز.