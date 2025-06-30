"لا عدالة" حرارية في العراق: درجات خمسينية تتزاحم في جزء.. واخر يستحوذ على ارقام ثلاثينية

وبحسب بيانات الطقس فان أجواء لاهبة متوقعة اليوم الاثنين في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد بدرجات حرارة خمسينية، بينما يتم تسجيل درجات حرارة ثلاثينية في والشمال نتيجة دخول كتلة هوائية باردة.وتتقدم هذه الكتلة باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد مساء اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء لتنخفض معها الحرارة بفارق 4 إلى 5 درجات فقط في الوسط والجنوب، وتستمر عدة أيام.وتنشط الرياح الشمالية الغربية في والمنطقة الغربية ما يؤسس لفرصة للغبار، وينتقل نشاط الرياح الثلاثاء من نزولاً باتجاه الجنوب مع فرصة للغبار.