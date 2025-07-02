طقس العراق.. درجات حرارة تتجاوز الـ 40 نهارًا وتعتدل ليلًا

وبحسب بيانات الطقس الرسمية، ان "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم، تنشط نهاراً (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت، ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في مع درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في ".واضافت، ان " طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".