منخفض حراري يضرب أجواء العراق ويشتد في هذه المناطق

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "استمرار تأثير البلاد بامتداد منخفض جوي حراري سطحي، لتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة خلال في أغلب المناطق، خصوصاً الوسطى والجنوبية، وتميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر"، لافتة الى ان "درجات الحرارة تسجل مقاربة ليوم أمس، مع ارتفاع طفيف في بعض الأماكن. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح بين 20-30) كم / ساعة، يصحبها بعض النشاط نهارا، لتصل سرعتها إلى (45) كم / ساعة في تحديدا اضافة لمناطق البلاد ابتداءاً من ".وأضافت، ان "طقس يوم غد الجمعة، سيكون صحو على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية الى (40) كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، اما درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".وتابعت، ان "يوم السبت سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية إلى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".واردفت، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".