طقس متقلب.. أجواء صيفية حارة مع فرصة لتساقط الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأجواء ستكون صيفية حارة إلى شديد الحرارة خلال ساعات ، لاسيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مشيرة الى ان "السماء ستكون صافية يتخللها ظهور سحب متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفرص لتساقط زخات مطر خفيفة في الأجزاء الجبلية الشرقية من ".وتابعت، ان "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومتغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت، ان "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ،وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومتغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".واردفت: " طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من البلاد بينما يكون الطقس صحواً في باقي أجزاء البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومتغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".