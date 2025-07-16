طقس الغد.. محافظات تسجل 50 درجة مئوية

وقالت الهيئة في بيان لها إن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم أقسام البلاد".وأضافت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ ستكون كالتالي: دهوك 39 41 42 ونينوى 43 والأنبار 44 وكربلاء 47 وبابل 48 أما واسط والديوانية والنجف الأشرف 49 وذي قار والمثنى والبصرة 50".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".وأشارت الهيئة الى أن "الطقس ليوم السبت، سيكون صحواً مع بعض الغيوم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون متغيرة الاتجاه في ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في ".ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون صحواً بعموم مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فتكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".