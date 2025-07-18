"جمرة القيظ تودع الأجواء".. خبر سار للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".واكدت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات ترتفع قليلا في عموم البلاد".