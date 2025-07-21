"طقس العراق".. تحذير من رياح مثيرة للغبار​

حذرت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، من رياح شمالية غربية مثيرة للغبار.

وقالت الهيئة في بيان، "من المتوقع أن تشهد مدن جنوب البلاد نشاطا ملحوظا في الرياح الشمالية الغربية خلال ساعات نهار الثلاثاء 22 تموز، لتصل سرعة هباتها إلى 50 كم/ساعة، مثيرة للغبار".

وأضاف البيان "ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية بين 2-4 كم، وأقل أحيانا في المناطق الصحراوية".

وتوقعت الهيئة "ارتفاع عالي للأمواج على سواحل مدينة "، مضيفة "لذلك يُفضل توخي الحذر لسالكي الطرق الخارجية وكذلك الملاحة البحرية أو الأنشطة الساحلية".