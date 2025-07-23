طقس العراق.. أربعاء أربعيني وخميس خمسيني

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس اليوم الأربعاء سيشهد استمرار البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الحراري السطحي لتكون الأجواء صيفية حارة الى شديدة الحرارة نهارا، مستقرة بوجه عام، مع سماء صافية تتخللها سحب متفرقة على فترات في أجواء المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "درجة الحرارة في عموم المحافظات لن تصل الى الخمسين".وأضافت الأنواء، أن "طقس يوم غد الخميس سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خصوصا في حيث ستصل الحرارة الى 50 درجة مئوية في محافظات وميسان".