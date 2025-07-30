تحديد تهديد "كتلة معتدلة".. الموجة الساخنة تبدأ الانسحاب من العراق ببطء

وبحسب والرصد الزلزالي، فإن أجواء البلاد تتأثر بامتداد منخفض حراري سطحي اليوم الأربعاء، وتكون الحرارة مقاربة، فيما تنخفض في بعض المناطق مع ظهور قطع سحب في شمال البلاد.وتشير خرائط الطقس الى ان كتلة هوائية معتدلة تندفع نحو الاجواء العراقية سترغم موجة الحر الاستثنائية على التفكك والانهيار والانسحاب من عمق الاراضي العراقية، فيما يكون الانسحاب بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الأربعاء ولغاية أسبوع كامل قبل ان تعود الحرارة الى درجاتها الطبيعية.وستشعر مناطق ومحافظات عراقية عدة بأن الانخفاض في الحرارة كبيرا لانه سيكون ملموسا وتحديدا في مدن وسط وغرب البلاد، لتعود الاجواء الصيفية الحارة الاعتيادية وزوال الظرف الاستثنائي (الموجة الساخنة) بفعل موجة الاعتدال خلال الايام المقبلة.وتظهر قائمة درجات الحرارة تسجيل اعلى حرارة اليوم الأربعاء في وستكون 50 مئوية، فيما تكون العظمى 49 مئوية في وذي قار وميسان، وتكون 48 مئوية في والديوانية، و47 مئوية في واسط وبابل وكربلاء ونينوى، و46 مئوية في وكركوك وصلاح الدين وديالى، و45 مئوية في ، و44 مئوية في ، و43 في ، و42 في دهوك.