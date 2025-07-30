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تحديد تهديد "كتلة معتدلة".. الموجة الساخنة تبدأ الانسحاب من العراق ببطء
أخبار الطقس
2025-07-30 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,673 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تتراجع درجات الحرارة في
العراق
ابتداء من اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، في بداية بطيئة لازاحة الموجة الحارة التي سيطرت على أجواء البلاد خلال الأيام الماضية، فيما سيكون الانخفاض ملموسا وواضحا بشكل كبير.
وبحسب
هيئة الانواء الجوية
والرصد الزلزالي، فإن أجواء البلاد تتأثر بامتداد منخفض حراري سطحي اليوم الأربعاء، وتكون الحرارة مقاربة، فيما تنخفض في بعض المناطق مع ظهور قطع سحب في شمال البلاد.
وتشير خرائط الطقس الى ان كتلة هوائية معتدلة تندفع نحو الاجواء العراقية سترغم موجة الحر الاستثنائية على التفكك والانهيار والانسحاب من عمق الاراضي العراقية، فيما يكون الانسحاب بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الأربعاء ولغاية أسبوع كامل قبل ان تعود الحرارة الى درجاتها الطبيعية.
وستشعر مناطق ومحافظات عراقية عدة بأن الانخفاض في الحرارة كبيرا لانه سيكون ملموسا وتحديدا في مدن وسط وغرب البلاد، لتعود الاجواء الصيفية الحارة الاعتيادية وزوال الظرف الاستثنائي (الموجة الساخنة) بفعل موجة الاعتدال خلال الايام المقبلة.
وتظهر قائمة درجات الحرارة تسجيل اعلى حرارة اليوم الأربعاء في
البصرة
وستكون 50 مئوية، فيما تكون العظمى 49 مئوية في
المثنى
وذي قار وميسان، وتكون 48 مئوية في
النجف
والديوانية، و47 مئوية في واسط وبابل وكربلاء ونينوى، و46 مئوية في
بغداد
وكركوك وصلاح الدين وديالى، و45 مئوية في
الانبار
، و44 مئوية في
أربيل
، و43 في
السليمانية
، و42 في دهوك.
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