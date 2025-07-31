أشياء من أوروبا ورياح شبه استوائية.. تنبؤ مبكر بطقس آب

وبحسب مختصين، فإن النماذج الجوية بعيدة المدى تشير الى حدوث تقلبات حرارية واضحة خلال شهر آب (أغسطس)، حيث يُتوقع أن يشهد الثلث الأول من الشهر انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة، نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا باتجاه منطقة الشرق الأوسط.ويقول المختصون ان هذا الانخفاض سيؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أقل من المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة، خصوصاً في المناطق الشمالية والوسطى والغربية من البلاد، مما يوفر فترة مؤقتة من الاعتدال النسبي في الطقس.ومع تقدم الشهر نحو الثلث الأخير، من المتوقع ان تتأثر البلاد بموجة حر شديدة نتيجة تعمق منخفض حراري مدعوم برياح شبه استوائية جافة، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة قد يتجاوز المعدلات العامة بفارق واضح.وتشير المؤشرات إلى أن هذه الموجة قد تكون طويلة نسبياً، أي تستمر لعدة أيام متتالية، وتؤثر بشكل مباشر على أغلب مناطق البلاد، لا سيما الجنوبية والوسطى، وقد تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ50 مئوية مع زيادة في كميات الرطوبة، الامر الذي يجعل شهر اب منقسم حراريا بين بداية معتدلة ونهاية لاهبة.