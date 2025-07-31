طقس العراق.. منخفض الحرارة يتمدد والغبار يتصاعد في هذه المناطق

وذكرت هيئة الأنواء الجوية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يستمر تأثر البلاد بامتداد منخفض حراري موسمي مصحوب بكتلة هوائية جافة، ليكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ومستقراً بوجه عام، مع سماء صافية يتخللها ظهور سحب متفرقة أقصى شمال البلاد".وتابعت أن "درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجلته يوم أمس مع انخفاض طفيف في بعض المناطق"، مشيرة إلى أن "الرياح ستنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار والأتربة، خصوصاً في المناطق الصحراوية، مع بعض التقلبات التي تشهدها المناطق الشمالية".وأضافت أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة عموماً"، لافتة إلى أن "الرياح ستكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".وتابعت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، مع درجات حرارة مقاربة عموماً"، مبينة أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".