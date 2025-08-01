"خريطة طريق الزائرين".. تفاصيل الحرارة وطبيعة الطقس لغاية الوصول لكربلاء

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز مرفقا بخارطة، انه تزامناً مع انطلاق جموع الزائرين نحو ، يصدر خريطة خاصة توضح الحالة الجوية المتوقعة على طريق الزائرين خلال أيام المسير.وأوضحت ان " الهدف من هذه الخريطة هو دعم الزائرين الكرام بمعلومة دقيقة وموثوقة تساعدهم في التخطيط لمراحل الطريق، وتجنب الظروف الجوية غير الملائمة".وتضمنت الخارطة درجات الحرارة العظمى باللون الأحمر وهو إشارة للزائرين بضرورة التوقف عن المسير في الوقت الذي تكون فيه الحرارة بهذه الدرجات، بينما ثبتت درجات الحرارة الصغرى باللون الأزرق، وهو الوقت المناسب لمسير الزائرين والذي يكون غالبا خلال ساعات الليل والفجر.