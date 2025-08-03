طقس العراق.. استراحة مؤقتة والشمس "تكشر عن انيابها" بعد اسبوع

وكشفت في تقريرها لليوم الاحد، بأن الأجواء تكون صيفية مستقرة وشديدة الحرارة بوجه عام، مع سماء صافية وبعض الغيوم المتفرقة شرق البلاد.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتثير الغبار أحيانا في المناطق الصحراوية خلال النهار مع بعض التقلبات والسكون.وتبقى درجات الحرارة مستقرة لغاية العاشر من الشهر الجاري، اما في الثلث الثاني من الشهر، فتكشف خرائط الطقس عن اندفاع جيب حراري قوي يؤثر على ، وسيرفع درجات الحرارة بشكل كبير خاصة بالمناطق الوسطى والجنوبية، ومن الممكن ان تصل الحرارة لأرقام عالية جداً تحت أشعة الشمس، ما يعني ان الجو سيكون خانقا والنهارات صعبة، بحسب توقعات المختصين.ويؤكد المختصون ان الأيام العشرة الأولى من اب لن يحدث فيها شيء يذكر وسيكون الجو طبيعيا، لكن الثلث الثاني سيبدأ بحرارة قوية و"تكشف الشمس عن وجهها الحقيقي" بحسب تعبيرهم.