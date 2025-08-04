البصرة وميسان تسجلان حرارة خمسينية

بلغت درجات الحرارة، اليوم الاثنين، في محافظتي وميسان 50 درجة مئوية، في حين سجلت ومدن أخرى 47 درجة مئوية.



ونصحت الهيئة بتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر أو العمل تحتها في فترة الذروة، والإكثار من شرب السوائل.



ونشرت هيئة الأنواء الجوية تقريراً بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم في عموم .ونصحت الهيئة بتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر أو العمل تحتها في فترة الذروة، والإكثار من شرب السوائل.